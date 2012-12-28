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вчера, 16:25
После размытия дамбы в Карелии 1 человек погиб и двое пропали без вести
По предварительным данным, один человек погиб после размытия временной перемычки на Беломорско-Балтийском канале в Карелии.
"По предварительной информации, погиб один человек, пострадали девять человек, из них спасены семеро (в том числе трое детей). Судьба двоих женщин пока неизвестна", — говорится в публикации.
Поисково-спасательные работы продолжаются.
Об аварии на Беломорско-Балтийском канале стало известно в 06:34 утра. Там размыло временную песчаную перемычку, установленную между 10-м и 11-м шлюзами на время реконструкции. При шлюзе приписаны 11 человек, ниже по течению находится дачный кооператив "Балтийский". Из-за сброса воды разрушились три дома.
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