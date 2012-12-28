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сегодня, 15:12
В Челябинской области проводят превентивную эвакуацию населения из-за угрозы затопления
Возникла угроза подтопления 40 частных жилых домов и 40 приусадебных участков, находящихся вблизи русла реки Миасс ниже Поликарповского пруда. Причиной произошедшего, предварительно, стал резкий подъем уровня воды в водохранилище из-за дождей.
"Есть риск того, что <…> вода дойдет до жилых домов. Она до сих пор поднимается, поэтому принято решение начать превентивную эвакуацию жителей для того, чтобы обеспечить их безопасность. В настоящий момент эта работа ведется", - отметил глава региона.
По данным пресс-центра областной прокуратуры, угроза затопления жилых домов возникла из-за ливней, которые привели к повышению уровня воды в реке Миасс ниже Поликарповского пруда. При обходе территории установлено, что произошло подтопление частных жилых домов и приусадебных участков. На территории Миасского городского округа объявлен режим чрезвычайной ситуации, - передает ТАСС.
По данным челябинского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в большинстве районов региона прошли дожди, местами - очень сильные. В Миассе с 25 июля по ночь 27 июля выпала полуторамесячная норма осадков (131 мм). В Челябинске за тот же период выпала месячная норма осадков (82 мм).
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