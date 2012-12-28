В Ирландии впервые сняли видео столкновения исполинской акулы с судном

Американские и ирландские ученые опубликовали видео, на котором продемонстрированы последствия столкновения семиметровой исполинской акулы с судном. На записи видно, что акула, подплывшая близко к поверхности воды, порезала спину о киль лодки.