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вчера, 14:28

В Ирландии впервые сняли видео столкновения исполинской акулы с судном

Американские и ирландские ученые опубликовали видео, на котором продемонстрированы последствия столкновения семиметровой исполинской акулы с судном. На записи видно, что акула, подплывшая близко к поверхности воды, порезала спину о киль лодки.

Американские и ирландские ученые опубликовали видео, запечатлевшее момент столкновения исполинской акулы с кораблем, ролик показал Университет Орегона, - передает РИА Новости.

"Это первое известное нам свидетельство столкновения судна и морской мегафауны. Акула получила удар, пока кормилась близко к поверхности воды, и сразу же стала спускаться на дно, в более глубокие, шельфовые воды. Это резко отличается от ее поведения до удара", — заявил исследователь Тейлор Чаппл.

По его словам, это происшествие свидетельствует о необходимости принятия мер для снижения риска подобных ситуаций.

На записи видно, что акула, подплывшая близко к поверхности воды, порезала спину о киль лодки. Затем она сразу же ушла на дно. На ее коже есть ссадины, но серьезных повреждений исследователи не обнаружили. Оправилась ли акула от удара, они не знают.

Исполинская акула — второй по величине вид рыб. Максимальная зарегистрированная длина достигает 9,8 метра в длину. По неподтвержденным данным, встречаются экземпляры длиной до 15 метров. Максимальный зарегистрированный вес гигантской акулы составляет четыре тонны. У этих акул массивное рыхлое тело, огромный рот и очень крупные жаберные щели, способные раздуваться. Международный союз охраны природы внес исполинских акул в список находящихся под угрозой исчезновения, а Ирландия — одно из немногих мест, где они продолжают обитать.
акула
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