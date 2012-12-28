35-летний астраханец устроил дебош в мясном магазине в Липецке и оскорбил прибывшего на вызов полицейского
Сегодня в Липецке: кино о школьном буллинге и самые нелепые оправдания липчан за прогулы работы
Общество
132
36 минут назад
1
«За последние пять лет в спортивной инфраструктуре взрыв произошел»
С 2019 по 2024 год в развитие спортивной сферы Липецкой области вложили около 5,5 млрд рублей.
Фото: Официальный сайт Правительства Липецкой области
Эта сессия была посвящена пяти направлениям в ведении здорового образа жизни: правильному питанию, физической активности, сну, отказу от вредных привычек и борьбе со стрессом.
Игорь Артамонов рассказал, как в регионе создают условия для занятий спортом и пропагандируют здоровый образ жизни.
— За последние пять лет мы в 2,5 раза увеличили расходы областного бюджета на развитие спорта. Построили новые ФОКи, дворец борьбы, ледовую арену, футбольные поля, спортплощадки, обновили школьные стадионы. Продолжаем развивать инфраструктуру, чтобы наши жители могли заниматься спортом в комфортных условиях рядом с домом, а наши спортсмены добивались высоких результатов, — уточнил Игорь Артамонов.
В регионе многое делается для того, чтобы липчане занимались спортом. За последние пять лет в развитие спортивной сферы Липецкой области вложили около 5,5 млрд рублей. Спорт стал более доступным. На эти деньги построили почти 42 объекта, подняли зарплату тренерам, обновили инвентарь для спортсменов.
В планах: преображение Зелёного острова, акцент будет сделан на создание условий для детского спорта, строительство 50-ти метрового бассейна в Липецке и теннисных кортов. Для жителей строят ФОКи в Ельце, Хлевном, Добром и селе Сселки. В Добровском районе появится ледовая арена.
Вдвое больше липчан в последнее время пробились в сборные страны по разным дисциплинам. В регионе проводятся Мультиспортивная детская лига, Липецкий полумарафон, Фестиваль единоборств, Липецкий триатлон, Кубки Губернатора Липецкой области. Для пожилых липчан действует проект «Липецкое долголетие». Благодаря которому можно заниматься 10 видами спорта.
В 2023 году Липецк назвали беговой столицей России. Это неудивительно, ведь город принял восемь международных марафонов и полумарафонов и два всероссийских фестиваля триатлона.
В результате доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения увеличилась на 20,8% — с 40,2% в 2018 году до 61% в 2023 году.
Многодетная семья Луневх в полной мере оценила на себе открывшиеся спортивные возможности Липецка. Они живут в микрорайоне «Европейский», рядом со стадионом и ледовым комплексом.
Семья спортивная — четверо девочек: Света, Олеся, Настя и Милана (девочка гостит у бабушки и на фотосессию прийти не смогла) занимаются фигурным катанием и уже немало достигли для своих возрастов. Папа увлекается легкой атлетикой, большим теннисом, мама тоже не отстает, бегает на стадионе.
— За последние пять лет в спортивной инфраструктуре взрыв произошел. Она разрослась невероятно. В шаговой доступности у нас стадион с профессиональным покрытием, бесплатный теннисный корт для жителей города, спортивная площадка для детей и взрослых. Приятная атмосфера создается. Когда видишь все новое, невозможно сюда не прийти, хочется пробежаться. Когда видишь такое отношение администрации к спорту, хочется беречь это все, — говорит Алексей Лунев.
— В моем детстве не было таких широких возможностей, а теперь в нашем микрорайоне есть и беговые дорожки, и стадион, и бассейн, в который дети ходят. Когда все в шаговой доступности, почему бы и не заняться спортом? Плюс очень много классных спортивных проектов появилось в Липецке — это детская мультиспортивная лига, семейная лига. Они позволяют испробовать себя в разных видах спорта. Это классно, я считаю, не сужать себя до одного, допустим, фигурного катания, а попробовать себя в велоспорте, плавании. Дети пошли серьезно учиться плавать как раз перед этапом лиги, когда нужно было проплыть 50 метров, — добавила Надежда Лунева, — Я стараюсь не отставать. Когда дети спортивные — хочется держать марку. Мы заявились на участие в Семейную лигу. Первым этапом там был бег, чтобы не ударить в грязь лицом, мне пришлось тоже выйти на стадион и тренироваться. Нам так понравилось, что мы до сих пор продолжаем по вечерам бегать.
Девочки семьи Луневых в конце прошлого года стали активными участницами детской Мультиспортивной Лиги, а этим летом, когда в регионе появилась Семейная Мультиспортивная Лига для участия заявилась уже вся семья.
— В каждом этапе Лиги дети получают медали, хорошее настроение, заряд бодрости, адреналинчик, когда родители за них болеют. За каждого ребенка волнуешься, переживаешь, масса положительных эмоций! — говорит Надежда Лунева.
— Мне нравится спортивная семья тем, что это классно! Мне нравится кататься на коньках, выступать. Без спорта я не могу, — добавила Олеся Лунева.
1
0
0
0
0
Комментарии (1)