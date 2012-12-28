«За последние пять лет в спортивной инфраструктуре взрыв произошел»

С 2019 по 2024 год в развитие спортивной сферы Липецкой области вложили около 5,5 млрд рублей.

Губернатор Игорь Артамонов накануне стал участником Всероссийского форума «Здоровое общество». В Москву приехали представители 17 стран и 57 регионов. В сессии «То, что Министр прописал» липецкий губернатор дискутировал с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.Эта сессия была посвящена пяти направлениям в ведении здорового образа жизни: правильному питанию, физической активности, сну, отказу от вредных привычек и борьбе со стрессом.Игорь Артамонов рассказал, как в регионе создают условия для занятий спортом и пропагандируют здоровый образ жизни.— За последние пять лет мы в 2,5 раза увеличили расходы областного бюджета на развитие спорта. Построили новые ФОКи, дворец борьбы, ледовую арену, футбольные поля, спортплощадки, обновили школьные стадионы. Продолжаем развивать инфраструктуру, чтобы наши жители могли заниматься спортом в комфортных условиях рядом с домом, а наши спортсмены добивались высоких результатов, — уточнил Игорь Артамонов.В регионе многое делается для того, чтобы липчане занимались спортом. За последние пять лет в развитие спортивной сферы Липецкой области вложили около 5,5 млрд рублей. Спорт стал более доступным. На эти деньги построили почти 42 объекта, подняли зарплату тренерам, обновили инвентарь для спортсменов.В планах: преображение Зелёного острова, акцент будет сделан на создание условий для детского спорта, строительство 50-ти метрового бассейна в Липецке и теннисных кортов. Для жителей строят ФОКи в Ельце, Хлевном, Добром и селе Сселки. В Добровском районе появится ледовая арена.Вдвое больше липчан в последнее время пробились в сборные страны по разным дисциплинам. В регионе проводятся Мультиспортивная детская лига, Липецкий полумарафон, Фестиваль единоборств, Липецкий триатлон, Кубки Губернатора Липецкой области. Для пожилых липчан действует проект «Липецкое долголетие». Благодаря которому можно заниматься 10 видами спорта.В 2023 году Липецк назвали беговой столицей России. Это неудивительно, ведь город принял восемь международных марафонов и полумарафонов и два всероссийских фестиваля триатлона.В результате доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения увеличилась на 20,8% — с 40,2% в 2018 году до 61% в 2023 году.Многодетная семья Луневх в полной мере оценила на себе открывшиеся спортивные возможности Липецка. Они живут в микрорайоне «Европейский», рядом со стадионом и ледовым комплексом.Семья спортивная — четверо девочек: Света, Олеся, Настя и Милана (девочка гостит у бабушки и на фотосессию прийти не смогла) занимаются фигурным катанием и уже немало достигли для своих возрастов. Папа увлекается легкой атлетикой, большим теннисом, мама тоже не отстает, бегает на стадионе.— За последние пять лет в спортивной инфраструктуре взрыв произошел. Она разрослась невероятно. В шаговой доступности у нас стадион с профессиональным покрытием, бесплатный теннисный корт для жителей города, спортивная площадка для детей и взрослых. Приятная атмосфера создается. Когда видишь все новое, невозможно сюда не прийти, хочется пробежаться. Когда видишь такое отношение администрации к спорту, хочется беречь это все, — говорит Алексей Лунев.— В моем детстве не было таких широких возможностей, а теперь в нашем микрорайоне есть и беговые дорожки, и стадион, и бассейн, в который дети ходят. Когда все в шаговой доступности, почему бы и не заняться спортом? Плюс очень много классных спортивных проектов появилось в Липецке — это детская мультиспортивная лига, семейная лига. Они позволяют испробовать себя в разных видах спорта. Это классно, я считаю, не сужать себя до одного, допустим, фигурного катания, а попробовать себя в велоспорте, плавании. Дети пошли серьезно учиться плавать как раз перед этапом лиги, когда нужно было проплыть 50 метров, — добавила Надежда Лунева, — Я стараюсь не отставать. Когда дети спортивные — хочется держать марку. Мы заявились на участие в Семейную лигу. Первым этапом там был бег, чтобы не ударить в грязь лицом, мне пришлось тоже выйти на стадион и тренироваться. Нам так понравилось, что мы до сих пор продолжаем по вечерам бегать.Девочки семьи Луневых в конце прошлого года стали активными участницами детской Мультиспортивной Лиги, а этим летом, когда в регионе появилась Семейная Мультиспортивная Лига для участия заявилась уже вся семья.— В каждом этапе Лиги дети получают медали, хорошее настроение, заряд бодрости, адреналинчик, когда родители за них болеют. За каждого ребенка волнуешься, переживаешь, масса положительных эмоций! — говорит Надежда Лунева.— Мне нравится спортивная семья тем, что это классно! Мне нравится кататься на коньках, выступать. Без спорта я не могу, — добавила Олеся Лунева.