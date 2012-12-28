Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением
Происшествия
На улице 50 лет НЛМК — ДТП на пешеходном переходе
Происшествия
Под колеса «четверки» попала 14-летняя девочка
Происшествия
«Засыпать этот лог ко всем шутам и нехай люди по нему ходють!»
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
35-летний астраханец устроил дебош в мясном магазине в Липецке и оскорбил прибывшего на вызов полицейского
Происшествия
На трассе под Липецком умер дальнобойщик из Турции
Происшествия
Сегодня в Липецке: кино о школьном буллинге и самые нелепые оправдания липчан за прогулы работы
Общество
Пьяный угонщик попал в ДТП и бросил машину во дворе
Происшествия
«ТВЭС» все! Подрядчик «РВК-Липецк» на полтора месяца задержал ремонт улицы Папина
Общество
Читать все
Пьяный угонщик попал в ДТП и бросил машину во дворе
Происшествия
Мэрия Липецка выбила из Минпросвета деньги на капремонт еще одной школы в этом году
Общество
В Хлевенском районе вырубили более сотни сосен
Происшествия
В «Европейском» появилась креативная мусорка
Общество
На трассе под Липецком умер дальнобойщик из Турции
Происшествия
Прокуратура обнаружила в действиях «РВК-Липецк» нарушений концессии на 40 миллионов рублей
Общество
С начала года на улицах и во дворах Липецка были выявлены 47 разукомплектованных машин
Общество
Алексей Телков занял бывшее кресло Романа Ченцова
Общество
«За последние пять лет в спортивной инфраструктуре взрыв произошел»
Общество
Сжегший дом вместе с женой житель Лев-Толстовского района арестован на время следствия
Происшествия
Читать все
Общество
693
сегодня, 13:10
7

В «Европейском» появилась креативная мусорка

В профильном департаменте мэрии пообещали убрать эту и другие подобные инсталляции в ближайшее время.

Как только в микрорайоне «Европейский» были заселены первые дома — а это случилось ровно 10 лет назад — жители обратили внимание на возникший прямо посередине тротуара по улице Свиридова металлический ящик на косо поставленных металлических швеллерах. С тех пор загадочная инсталляция стоила ушибов и иных травм не одному ротозею. Но недавно кто-то сбил этот металлический ящик и он остался висеть на проводах, которые были в него заведены откуда-то из-под тротуарной плитки. Потом от ящика отломали дверцу. А сейчас этот арт-объект превратился в малую архитектурную форму — мусорную урну.

7ad6540b-be0c-4888-8030-6aed1f5a9d1f.jpg

e5f0bd5b-63c1-4aaa-ab0b-f1fe31510e07.jpg

Мы переслали фотографию этой мусорки в профильный по благоустройству департамент мэрии — дорожного хозяйства и благоустройства.

Нам ответили, что этот объект, судя по его истории, бесхозяйный, оставленный, очевидно, застройщиком «Европейского». И что таких объектов по Липецку много.

— В ближайшее время мы составим список этого бесхоза и уберем его с улиц, — пообещали в департаменте.
благоустройство
1
0
1
0
5

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Екатерина
37 минут назад
Еще бы кто по парку Победы прошелся.....Там бесхозных проводов, после ремонта ,просто полно... А еще там совсем забыли про автополив, который не работает...а деньги освоены... Все у нас так... Делаем, только кому и зачем(((( Если все равно, на содержание нет средств. Парки же не зарабатывают....
Ответить
Вячеслав Артур
51 минуту назад
Я в ней копаюсь по вечерам
Ответить
Житель
сегодня, 13:37
Нормально ! Для деревни сойдет!
Ответить
Департамент
сегодня, 13:21
мэрии, а вы не убирайте, пусть этот европейский ходит и любуется своим же детищем
Ответить
Витек
сегодня, 13:21
Для особо одаренных: это не ящик, а терминал системы ОДК. А потом все начинают орать, почему за теплотрассой не следят - да потому что терминал угробили!
Ответить
lugov
сегодня, 13:25
А ему место на тротуаре? Что это за тяп-ляп?
Ответить
Серега
6 минут назад
А ему место на тротуаре? Что это за тяп-ляп? А у нас подобные "терминалы", в том числе и газового хозяйства, как и знаки обозначающие газопровод, где только не стоят. И как ни странно все КРИВО, ни одного прямого нет, все на боку.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Говорит Липецк
Чем в первую очередь должен заняться новый мэр?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru