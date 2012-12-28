В «Европейском» появилась креативная мусорка

В профильном департаменте мэрии пообещали убрать эту и другие подобные инсталляции в ближайшее время.

Как только в микрорайоне «Европейский» были заселены первые дома — а это случилось ровно 10 лет назад — жители обратили внимание на возникший прямо посередине тротуара по улице Свиридова металлический ящик на косо поставленных металлических швеллерах. С тех пор загадочная инсталляция стоила ушибов и иных травм не одному ротозею. Но недавно кто-то сбил этот металлический ящик и он остался висеть на проводах, которые были в него заведены откуда-то из-под тротуарной плитки. Потом от ящика отломали дверцу. А сейчас этот арт-объект превратился в малую архитектурную форму — мусорную урну.Мы переслали фотографию этой мусорки в профильный по благоустройству департамент мэрии — дорожного хозяйства и благоустройства.Нам ответили, что этот объект, судя по его истории, бесхозяйный, оставленный, очевидно, застройщиком «Европейского». И что таких объектов по Липецку много.— В ближайшее время мы составим список этого бесхоза и уберем его с улиц, — пообещали в департаменте.