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Общество
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сегодня, 13:10
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В «Европейском» появилась креативная мусорка
В профильном департаменте мэрии пообещали убрать эту и другие подобные инсталляции в ближайшее время.
Мы переслали фотографию этой мусорки в профильный по благоустройству департамент мэрии — дорожного хозяйства и благоустройства.
Нам ответили, что этот объект, судя по его истории, бесхозяйный, оставленный, очевидно, застройщиком «Европейского». И что таких объектов по Липецку много.
— В ближайшее время мы составим список этого бесхоза и уберем его с улиц, — пообещали в департаменте.
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