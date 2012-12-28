В Липецкую область вернется жара

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в малоградиентном поле повышенного атмосферного давления – погода ожидается комфортной, без осадков. 29 июля через территорию региона пройдет атмосферный фронт, который принесет с собой кратковременные грозовые дожди.

Среднесуточные температуры воздуха составят 20-22 градуса тепла, что около нормы.По югу области сохраняется высокая пожароопасность лесов – 4 класса.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 июля в Липецкой области переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 6-11 м/сек. Температура ночью от +9 до +14 градусов, днем – от +24 до +29 градусов.В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью – от +10 до +12 градусов, днем – от +26 до +28 градусов.День 27 июля стал самым теплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +39. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1968 году – 7 градусов тепла.