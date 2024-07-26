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В России
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сегодня, 13:14
В РФ изменился порядок списания задолженностей по кредитам
В России изменился порядок списания задолженностей по кредитам.
Изменения о новой очередности списания задолженностей по кредитам вступили в РФ в силу с 1 июля 2024 года, - передает РИА Новости.
"Теперь в первую очередь будут списываться проценты, затем основной долг, и только после этого - штрафы и пени", - сказал Русяев.
По его словам, подобное нововведение призвано облегчить положение заемщиков, испытывающих временные финансовые трудности.
В последнее время россияне стали брать больше денег в долг через микрозаймы. По данным НБКИ, в июне средний размер такого кредита составил 10 080 рублей. Год назад речь шла о сумме в 9180 рублей. Самые крупные микрозаймы оформляют жители Москвы. Средний размер "займа до зарплаты" в столице вырос до 11 970 рублей, - пишет "Газета.ru".
По итогам 2023 года лидерами по доле имеющих кредиты стали многодетные семьи. Закредитованность этой категории населения достигла 67%.
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