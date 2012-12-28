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В России
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31 минуту назад
В Петербурге 26 детей отравились в частном детсаду
У 26 воспитанников частного детского сада в Петербурге выявлена кишечная инфекция.
"На 25 июля зарегистрировано 26 случаев кишечной инфекции, госпитализированы восемь детей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что очаг кишечной инфекции зарегистрирован в ЧДОУ детский сад "Дельфин" и СПб ГСДФ "Дельфин". В отношении организаций и организатора питания воспитанников - ООО "РУТСИ" была организована проверка, в ходе которой выявлены грубые нарушения установленных требований законодательства в сфере санитарно- эпидемиологического благополучия населения. Кроме этого, по результатам лабораторных исследований в пробах продукции ООО "РУТСИ" была выявлена сальмонелла.
Управление Роспотребнадзора с целью недопущения распространения новых случаев инфекционных заболеваний составило протокол о временном запрете деятельности организаций.
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