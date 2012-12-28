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Происшествия
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сегодня, 12:14
Сжегший дом вместе с женой житель Лев-Толстовского района арестован на время следствия
Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (умышленное убийство)
Как сообщал GOROD48, в минувший понедельник, в селе Гагарино Лев-Толстовского района горел дом на улице Школьной. После тушения пожара, в одной из комнат спасатели обнаружили труп женщины.
У следователей работавших месте пожара возникла версия об умышленном поджоге. Под подозрение попал хозяин дома. Мужчина был неоднократно судим, причем даже за угрозы убийством своей жене. После задержания тот даже отпираться не стал.
- При допросе в присутствии защитника он признался в содеянном, сообщив, что желал смерти своей супруге и после очередного конфликта с ней преднамеренно поджог дом, облив вещи на веранде легковоспламеняющейся жидкостью. Показания он подтвердил при их проверке на месте происшествия, - сообщили в СУ СК РФ по Липецкой области.
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