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В России
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сегодня, 11:42
В РФ выплаты пострадавшим от ЧС и терактов повысят в 1,5 раза
Размер финансовой помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и терактов, увеличится в полтора раз и будет ежегодно индексироваться.
В соответствии с новым постановлением единовременная материальная помощь гражданам вырастет с 10 тыс. до 15 тыс. рублей на человека. Также документом предусмотрено увеличение финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости. При частичной утрате она вырастет с 50 тыс. до 75 тыс. рублей. При полной утрате – с 100 тыс. до 150 тыс. рублей.
Будут проиндексированы размеры единовременных пособий людям, получившим вред здоровью в результате ЧС или теракта, и членам семей граждан, погибших в результате ЧС или теракта. Так, выплаты родственникам погибших вырастут с 1 млн до 1,5 млн рублей на каждого погибшего.
Для тех, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, выплаты увеличатся с 400 тыс. до 600 тысяч рублей на человека. При причинении лёгкого вреда здоровью эта сумма вырастет с 200 тыс. до 300 тыс. рублей.
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