В РФ выплаты пострадавшим от ЧС и терактов повысят в 1,5 раза

Размер финансовой помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и терактов, увеличится в полтора раз и будет ежегодно индексироваться.