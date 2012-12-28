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9 минут назад
Мораторий на проверки общепита намерены частично снять
Роспотребнадзор сможет приходить с проверкой к тем предприятиям, которые не уведомили о начале своей деятельности. Сейчас это обязаны делать заведения общепита, производства продуктов, торговые сети и так далее.
Ранее «Общественная потребительская инициатива» обратилась в МЭР с предложением частично снять мораторий на проверки на фоне ситуации с ботулизмом. Напомним, в июне более 400 человек в 11 регионах заболели ботулизмом, двое скончались. Они отравились салатами с фасолью, которую поставляла «Савон К», она не уведомила Роспотребнадзор о старте своей работы. Поэтому Минэкономразвития и ответило общественникам, что работа по этому направлению уже идет.
Как ранее писали «Известия», в Госдуме уже находится законопроект о так называемом «первом чеке». Согласно документу, вскоре ФНС получит право передавать Роспотребнадзору информацию о месте регистрации кассового аппарата и пробитом на нем чеке. Это позволит службе оперативно получать фактуру от налоговиков о тех компаниях, которые начали работать, но не предупредили регулятора об этом.
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