Мораторий на проверки общепита намерены частично снять

Роспотребнадзор сможет приходить с проверкой к тем предприятиям, которые не уведомили о начале своей деятельности. Сейчас это обязаны делать заведения общепита, производства продуктов, торговые сети и так далее.