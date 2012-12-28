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В России
18
12 минут назад

Россия выдаст другим странам госкредитов на полтриллиона рублей

В 2024 году Россия планирует выдать 492 млрд рублей государственных кредитов другим странам и зарубежным юридическим лицам. Это почти на треть больше, чем было в 2023-м (378 млрд), следует из заключения Счетной палаты на поправки к бюджету 2024-го, пишут  «Известия».

Эта оценка была увеличена на 5% — изначально в бюджет закладывались 468 млрд расходов на эти цели в 2024-м. Всего же за ближайшие три года на такие займы собираются выделить почти 1,5 трлн.

По последним сведениям Всемирного банка, совокупная задолженность иностранных государств перед Россией на конец 2022-го составила $28,9 млрд. При этом крупнейшими должниками России были Белоруссия, Бангладеш и Индия.

В то же время, согласно заключению Счетной палаты, план Минфина по возврату госкредитов другими странами был снижен в 1,5 раза в 2024-м — с 99 млрд до 49,7 млрд рублей. Это связано с изменениями условий межправительственных соглашений.

В 2023 году зарубежные государства вернули в бюджет РФ 98 млрд. Только процентные доходы от российских кредитов составили 42 млрд рублей — это в 3,8 раз больше по сравнению с 2022-м годом.
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