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В России
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12 минут назад
Россия выдаст другим странам госкредитов на полтриллиона рублей
Эта оценка была увеличена на 5% — изначально в бюджет закладывались 468 млрд расходов на эти цели в 2024-м. Всего же за ближайшие три года на такие займы собираются выделить почти 1,5 трлн.
По последним сведениям Всемирного банка, совокупная задолженность иностранных государств перед Россией на конец 2022-го составила $28,9 млрд. При этом крупнейшими должниками России были Белоруссия, Бангладеш и Индия.
В то же время, согласно заключению Счетной палаты, план Минфина по возврату госкредитов другими странами был снижен в 1,5 раза в 2024-м — с 99 млрд до 49,7 млрд рублей. Это связано с изменениями условий межправительственных соглашений.
В 2023 году зарубежные государства вернули в бюджет РФ 98 млрд. Только процентные доходы от российских кредитов составили 42 млрд рублей — это в 3,8 раз больше по сравнению с 2022-м годом.
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