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В России
4
7 минут назад

В России производителей заставят отчитываться о происхождении товаров

Минпромторг опубликовал проект постановления правительства, де-факто ужесточающий режим доступа производителей к рынку госзаказа.

Министерство промышленности и торговли намерено ужесточить борьбу с продажей иностранных товаров под видом российских, - пишет Lenta.ru.

Минпромторг намерен обязать бизнес вносить данные о продукции в госинформсистему «Промышленность» и отчитываться о стране производства комплектующих. Такой сбор данных позволит минимизировать случаи, когда производитель указывает страной происхождения товара Россию, но при производстве продукции использовались иностранные детали. Это позволит отстранить «ненастоящих» российских производителей от рынка госзаказа, отмечают авторы документа,

«Мера может раздражать внешней бюрократичностью, но она в интересах производителей. Российская продукция зачастую обладает преимуществом на торгах, но нередки случаи обхода правил импортозамещения, особенно в сложных видах продукции», — пояснил президент НП «Ассоциация "Электрокабель"», вице-президент ассоциации ОПОРА Максим Третьяков.

По словам председателя Совета по развитию системы закупок Торгово-промышленной палаты Дмитрия Сытина, разовая отчетность не решит проблемы — необходим выборочный контроль над поставляемой продукцией.

В Минпромторге считают, что ужесточение контроля не усложнит работу производителей. Подача заявок на включение продукции в реестр российской продукции будет необязательной, но это позволит компаниям получать поддержку от государства. Сбор данных о комплектующих будет осуществляться полностью в электронном виде, поэтому затратами нововведения не обернутся, добавили авторы документа.

Ранее ведомство исключило требование подтверждать российское происхождение деталей, используемых в производстве электроники, — статус соответствующего проекта изменили 17 июня. Сейчас в правительстве идут межведомственные консультации об административной и финансовой нагрузке, создаваемой для производителей российской промышленной продукции, а работа по увеличению прозрачности будет продолжена.
товары
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