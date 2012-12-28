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сегодня, 15:34

В РФ утвердили курорты федерального значения

Правительство утвердило перечень курортов, которые отнесут к курортам федерального значения, в списке также значатся лечебно-оздоровительные местности и курортные регионы.

Правительство РФ утвердило список курортов федерального значения, лечебно-оздоровительных местностей и курортных регионов, - передает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

В перечень вошла одна лечебно-оздоровительная местность. Она расположена в Новгородской области между озерами Ужин и Валдайское. В список включены 55 курортов федерального значения. Среди них - Анапа, Белокуриха, Зеленоградск, Плес, Сочи, Теберда, а также курорты южного берега Крыма - Алупка, Алушта, Гурзуф, Кореиз-Мисхор, Ливадия, Ореанда, Симеиз, Ялта. Кроме того, в утвержденный перечень вошел один курортный регион - Кавказские Минеральные Воды.

Список нужен для того, чтобы разграничить подведомственность. Работу федеральных курортов будет координировать министерство здравоохранения РФ. Местности, не вошедшие в список, будут признаны региональными - их будут курировать региональные минздравы. Утвержденный перечень - открытый документ: после дополнительных исследований в него могут включить и другие курорты.

Распоряжение необходимо для реализации новых норм федерального закона "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах". Он был подписан в августе 2023 года.
курорты
туризм
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