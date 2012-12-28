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В России
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39 минут назад
Правительство не планирует запрещать экспорт дизтоплива из РФ
Правительство РФ не планирует запрещать экспорт дизельного топлива из России, ситуация с ним стабильна.
"По дизелю - нет [таких обсуждений]. Мы не собираемся запрещать поставки дизеля, поскольку у нас большие объемы его производства, и сейчас ситуация очень стабильная", - подчеркнул он.
"Зимнего дизеля, я уверен, объемов его производства тоже достаточно", - отметил вице-премьер.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что правительство обсуждает возобновление запрета на экспорт дизтоплива, как для НПЗ, так и для трейдеров.
Запрет на экспорт бензина из РФ действовал в 2023 году с 21 сентября по 17 ноября для стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива. Аналогичная мера распространялась и на дизельное топливо.
При этом правительство РФ с 1 марта по 31 августа 2024 года снова ввело временный запрет на экспорт бензина (но не на дизель), который однако был приостановлен с конца мая по июль включительно.
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