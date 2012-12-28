Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения 11-летней девочки в Липецкой области
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Общество
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51 минуту назад
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В Данкове — карантин по бешенству
Отменена выставка собак и кошек.
«Эта мера принимается для обеспечения безопасности наших питомцев и их владельцев. Мы понимаем, как важны такие события для всех любителей животных, и надеемся на ваше понимание. Берегите себя и своих четвероногих друзей!» — Сообщила администрация Данковского района в своём официальном Телеграм-канале.
Напомним, ранее Управление Роспотребнадзора по Липецкой области сообщило, что по состоянию на 18 июля в нашем регионе зарегистрировано 15 случаев бешенства животных. Очаги бешенства животных выявляли в 12 населенных пунктах на 7 административных территориях области. Бешенство диагностировали у 11 кошек, 3 собак, одной куницы.
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