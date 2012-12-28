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В России
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43 минуты назад

В Минтруде рассказали о переносе праздников в 2025 году

В майские праздники россиянам предоставят восемь выходных дней: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Проект нормативного акта Минтруда на 2025 год, который подразумевает перенос выходных дней, совпадающих с праздниками, связан с необходимостью установить баланс между отдыхом и рабочими буднями, - рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"В 2025 году субботу, 4 января, предлагаем перенести на пятницу, 2 мая, а 5 января — на среду, 31 декабря", — пояснил министр. По его словам, новогодние каникулы продлятся 11 дней, - передает РБК.

"На майские праздники в 2025 году выпадет по четыре выходных дня: в начале месяца и в честь Дня Победы. Еще четыре дня подряд граждане смогут отдохнуть в июне", — отметил Котяков. Новогодние каникулы в период 2025–2026 годов начнутся с 31 декабря, - добавил он.

Новогодние выходные в 2026 году будут длиться 9 дней - с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года, - говорится в пресс-службе Минтруда.

Соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, - сообщает ТАСС.

"Таким образом, предлагается установить в 2025 году следующие дни отдыха: <...> с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года", - говорится в сообщении.
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