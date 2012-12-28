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В России
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сегодня, 12:39
Минимальный размер оплаты труда может вырасти в РФ до 22 тысяч 440 рублей
Увеличение МРОТ в 2025 году затронет 4,2 млн человек.
Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2025 году связано с тем, что Минтруд вернется к другой методике его установления. Она будет построена на соотношении с медианной заработной платой, - заявил министр труда России Антон Котяков.
"Чтобы сохранять опережающие темпы роста МРОТ, а именно такую задачу поставил президент, с 2025 года минимальный размер оплаты труда определен как 48% от медианной зарплаты", - отметил он. По его словам, исходя из этого величина МРОТ на 2025 год рассчитана как 22 440 рублей.
Подчеркивается, что изменения коснутся 4,2 миллиона человек.
Привязка МРОТ к медианной зарплате впервые была установлена в 2021 году. В следующем году «для оперативного реагирования на изменения экономической ситуации» такая методика расчета была приостановлена. С 2025 года она вернется.
Сейчас минимальный размер оплаты труда в России установлен на уровне 19 242 рублей.
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