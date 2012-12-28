Беспокойный покойный: умерший в машине от передозировки наркотиков липчанин был на плохом счету в полиции
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения 11-летней девочки в Липецкой области
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения 11-летней девочки в Липецкой области
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В России
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40 минут назад
В результате обстрела в Брянской области нарушено электроснабжение
ВСУ обстреляли поселок Суземки.
По его словам, пострадавших нет. В результате террористической атаки нарушено энергоснабжение.
Он добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
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