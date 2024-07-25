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В России
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12 минут назад
Обвиняемый во взрыве авто в Москве был одним из лучших учеников в школе
Взрыв внедорожника Toyota произошел утром 24 июля на парковке жилого дома на севере Москвы.
Обвиняемого в подрыве автомобиля, судя по данным образовательного учреждения, награждали различными дипломами. В частности, за призовые места в краеведческой конференции, за победу в региональном этапе олимпиады по экономике, за призовое место — в олимпиаде по экономике, - говорится на сайте лицея.
Внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший офицеру Генштаба Вооруженных сил России, взорвался в Москве 24 июля. Исполнитель установил взрывное устройство под днище машины, после чего дистанционно подорвал автомобиль. В результате пострадали два человека, включая владельца машины, - пишет Lenta.ru.
СК назвал причиной "детонацию неустановленного предмета". По данным СМИ, пострадавший — полковник Генштаба, - передает РБК.
После подрыва машины обвиняемый успел вылететь в Турцию, однако по прибытии был задержан местными силовиками в Бодруме. Его начали готовить к возможной экстрадиции. По данным СМИ, вместе с подозреваемым задержали еще одного человека, его имя не уточняется. Соседи обвиняемого рассказали, что тот был интеллигентным, тихим и никогда не был замечен в скандалах. Некоторые из них отметили, что он был странным, жил вместе с кошками, но несколько дней назад отдал их. Также выяснилось, что мужчина увлекался оружием.
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