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51 минуту назад
В Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28
В Калужской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-28, экипаж погиб.
По информации оборонного ведомства, вертолет Ми-28 потерпел крушение во время планового полета.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил утром 25 июля, что в Жиздринском районе потерпел крушение вертолёт МИ-28. На месте крушения работает оперативная группа и спасатели.
По его словам, в результате крушения вертолета МИ-28 погибли летчики. Экипаж нес боевое дежурство, охранял покой мирных жителей, - говорится в Телеграм-канале чиновника.
Он выразил соболезнования родным и близким погибших летчиков, а также их сослуживцам.
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