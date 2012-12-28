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В России
42
51 минуту назад

В Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28

В Калужской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-28, экипаж погиб.

Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Калужской области из-за технической неисправности, - рассказали в Минобороны РФ.

По информации оборонного ведомства, вертолет Ми-28 потерпел крушение во время планового полета.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил утром 25 июля, что в Жиздринском районе потерпел крушение вертолёт МИ-28. На месте крушения работает оперативная группа и спасатели.

По его словам, в результате крушения вертолета МИ-28 погибли летчики. Экипаж нес боевое дежурство, охранял покой мирных жителей, - говорится в Телеграм-канале чиновника.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших летчиков, а также их сослуживцам.
крушение вертолета
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