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В мире
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44 минуты назад
Грузинская партия потребует от властей возобновить дипотношения с РФ
«До выборов сейчас предлагать какие-либо инициативы бессмысленно. «Грузинская мечта» и власти на это сейчас не могут пойти, поскольку такие резкие движения делать до голосования нецелесообразно. И с этим, наверное, сложно не согласиться. Поэтому реальные шаги в этом направлении будут сделаны после выборов — в 2025 году. Без дипломатических отношений мы не сможем решить грузино-абхазский и грузино-осетинский вопрос, а также не можем двигаться навстречу друг другу», — сказал он.
По словам секретаря партии, в парламенте страны этот вопрос уже поднимали отдельные депутаты.
В августе 2008 года Москва поддержала неподконтрольную Тбилиси Южную Осетию, которая подверглась агрессии со стороны грузинских ВС. В итоге РФ признала независимость Южной Осетии и Абхазии, после чего Грузия разорвала дипломатические отношения с РФ. При этом Россия никогда не отказывалась от нормализации отношений с соседней страной.
Сейчас диалог между странами осуществляется при помощи Швейцарии.
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