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В мире
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45 минут назад
В Европарламенте допустили увеличение численности сил быстрого реагирования ЕС
«Эта тема находится на стадии обсуждения. ЕС должен реагировать на ситуацию с безопасностью. Мы готовимся защищать наш суверенитет, свободу и демократию. И именно поэтому ЕС в будущем может увеличить численность военнослужащих в рамках сил быстрого реагирования», — сказал он.
В марте глава польского министерства обороны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что силы быстрого реагирования пополнят 5 тыс. военнослужащих Польши и Германии.
В ноябре 2023 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о планах вывести силы быстрого реагирования ЕС на уровень полной оперативной готовности к 2025 году. До этого он ставил подобный план в 2022-м году — развернуть силы должны были год спустя.
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