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Бизнес
4
20 секунд назад

Назван лучший застройщик в Липецкой области по объему ввода жилья

Опубликован свежий рейтинг Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), который показал, что группа компаний "ОДСК" занимает 1 место в ТОП застройщиков в Липецкой области по объему ввода жилья. За 6 месяцев 2024 года застройщиком было введено в эксплуатацию 14 096 квадратных метров жилья.

Единый реестр застройщиков (ЕРЗ) — это уникальный проект, реализуемый при поддержке Национального объединения застройщиков жилья.

Он оценивает все новостройки России более чем по 100 параметрам. Это позволяет рассчитать уровень комфорта, который имеется в том или ином проекте, в баллах.

Как показывает практика, год от года группа компаний «ОДСК» улучшает свои позиции в рейтинге. Объединённая домостроительная корпорация прекрасно зарекомендовала себя в Липецкой области еще в 2019 году. Именно тогда было заключено соглашение о завершении строительства липецких долгостроев, а с ними – и решении проблемы обманутых дольщиков в микрорайонах «Елецкий» и «Европейский».

«Перед нами стояла задача завершить строительство «замороженных» домов и вручить ключи от столь долгожданных квартир их собственникам. 80-летний опыт в домостроении помог без труда справиться с этой миссией и оправдать возложенное доверие почти 2,5 тысяч дольщиков»,- отмечает руководитель департамента развития ООО «ОДСК» Кирилл Ерихов.

По итогам рейтинга ОДСК не только стала лидером по объему вводимого жилья – два проекта «Геометрия-Вершина» и «Геометрия-Куб» признаны лучшими в Липецкой области по потребительским качествам.

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К слову, жилой комплекс «Геометрия» является современным, знаковым и уникальным для Липецкой области. Например, в доме «Вершина» покупателям предложат большое разнообразие новых планировочных решений: помимо стандартных 1, 2, и 3-комнатных квартир представлен широкий выбор квартир евро-формата. Кроме того, на верхних этажах можно купить хайфлеты (квартиры с высокими потолками) с потрясающим видом на город. Интересно, что квартиры можно приобрести в нескольких вариантах отделки. 

ООО «Специализированный застройщик «ОДСК-Л5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

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