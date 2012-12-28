Беспокойный покойный: умерший в машине от передозировки наркотиков липчанин был на плохом счету в полиции
Беспокойный покойный: умерший в машине от передозировки наркотиков липчанин был на плохом счету в полиции
Будет как в городе: в райцентре Добровского округа строится сразу несколько крупных объектов
В России
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47 минут назад
Альпиниста накрыла лавина во время восхождения на гору в Киргизии
Трагедия произошла на пике Ленина, расположенном на юге среднеазиатской республики.
Спасти мужчину не удалось. Отмечается, что его тело спустили и отправили на родину.
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