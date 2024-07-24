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В России
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сегодня, 10:49

Один россиянин погиб, еще трое пропали без вести при крушении судна в Атлантике

Рыболовецкое судно Argos Georgia с россиянами на борту потерпело крушение в южной части Атлантического океана. Корабль подал сигнал бедствия 22 июля и вскоре затонул. Спасатели нашли 14 выживших. По разным данным, погибли от шести до восьми человек. Семь человек числятся пропавшими без вести, сообщает Газета.ру со ссылкой на издание The Guardian.

По данным издания, судно, плавающее под флагом Святой Елены, вышло из порта 21 июля. Вечером 22 июля оно подало сигнал бедствия, находясь примерно в 200 морских милях к востоку от Фолклендских островов.

На борту Argos Georgia, кроме россиян, находились десять испанцев, пять индонезийцев, два уругвайца и два перуанца. Так как личности погибших на данный момент еще не обнародованы, неизвестно, сколько из них могли быть гражданами России.




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