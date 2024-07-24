В России
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сегодня, 10:49
Один россиянин погиб, еще трое пропали без вести при крушении судна в Атлантике
По данным издания, судно, плавающее под флагом Святой Елены, вышло из порта 21 июля. Вечером 22 июля оно подало сигнал бедствия, находясь примерно в 200 морских милях к востоку от Фолклендских островов.
На борту Argos Georgia, кроме россиян, находились десять испанцев, пять индонезийцев, два уругвайца и два перуанца. Так как личности погибших на данный момент еще не обнародованы, неизвестно, сколько из них могли быть гражданами России.
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