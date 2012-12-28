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В мире
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41 минуту назад
Вашингтон отказывается от диалога с Россией по вопросу дипсобственности
«Вопрос о возвращении российской дипсобственности находится в центре нашей работы с первого дня, как американцы осуществили такой враждебный шаг.
Проблема обсуждается на всех уровнях. Однако в Вашингтоне говорить с нами не хотят и ограничиваются лишь отписками в ответ на российские требования», — пояснил Антонов.
Дипломат добавил, что американская администрация отказывается предоставлять доступ к дипобъектам в Вашингтоне, Сентервилле, Нью-Йорке, Сиэтле и Сан-Франциско. Таким образом российская сторона не знает о том, что происходит внутри зданий и цело ли имущество.
В конце президентского срока Барака Обамы американская администрация наложила арест на шесть объектов недвижимости, пять из которых находились в собственности РФ. С тех пор США не допускают туда представителей российской дипломатической миссии.
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