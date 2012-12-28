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В России
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43 минуты назад
Обеление майнинга принесет в бюджет 50 млрд рублей в год
Идея узаконить майнинг и определить четкие правила игры очень актуальна, подчеркнул основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, сейчас из-за отсутствия законодательной базы в бюджет недопоступает как минимум 50 млрд рублей доходов в год.
Предпочтительно ввести налог на прибыль — то есть доходы за вычетом расходов, считает директор Ассоциации промышленного майнинга Сергей Безделов. По его оценке, налогообложение добычи криптовалют будет приносить стране около 50 млрд рублей в год с 2026-го (после того, как инвестиционные проекты начнут вводить в эксплуатацию). Введение отрасли в правовое поле положительно повлияет на ее развитие, считает Безделов.
Проект закона предполагает легализацию добычи криптовалют и декларацию дохода от этой деятельности. Накануне рассмотрения в Госдуме правкомиссия поддержала законопроект в случае его доработки ко второму чтению в соответствии с предложениями кабмина. Это подтвердил источник «Известий», близкий к правительству.
Кабмин считает нужным убрать запрет на рекламу товаров и услуг для выпуска цифровых валют. Правительство также предложило исключить из законопроекта запрет на обращение цифровых валют на территории РФ. Кроме того, кабмин хочет разрешить использование российской инфраструктуры (то есть отечественных площадок для цифровых валют) для продажи таких активов.
Депутат Валерий Селезнев поддержал эти изменения. По его словам, в случае их внесения система сможет работать, и этот закон не будет препятствовать проведению международных расчетов с цифровыми валютами.
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