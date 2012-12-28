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сегодня, 14:36

Автобус слетел в кювет под Нижним Новгородом, пострадали 11 человек

ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Кстовском районе Нижегородской области, сообщает Коммерсант.

По словам собеседника, автобус, следовавший по маршруту Кстово – Зелецино, съехал в кювет в микрорайоне Северный. Прибывшие на место происшествия спасатели помогли пассажирам выбраться из автобуса.

В областном минздраве уточнили, что на момент аварии в автобусе было 19 человек. Пострадали 11 пассажиров, из них восемь находятся в состоянии средней степени тяжести, трое — в легкой. Медики оказывают им необходимую помощь.

На место происшествия для установления всех обстоятельств выехал работник Кстовской городской прокуратуры. По итогам надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства при оказании услуг по перевозке граждан.
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