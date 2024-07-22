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В России
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сегодня, 14:32
В России появились предприятия по созданию хлопка из вторсырья
Полный цикл производства текстильных изделий из обрезков ткани, трикотажа, ветоши и старой одежды организовали в пяти предприятиях, объединенных в экокластер «Зеленая нить». Фабрика выпускает 200 тонн пряжи в месяц, а к октябрю-ноябрю должна выйти на полную мощность — 400 тонн.
Сырье для переработки собирают из разных источников. Швейные и трикотажные фабрики Ивановской области предоставляют отходы своего производства. В торговых центрах в Иванове и Москве установлены контейнеры для ненужных хлопчатобумажных вещей и постельного белья. Все это на специальном оборудовании подвергают разволокнению, а затем заново превращают в пряжу, из которой делают, к примеру, рабочие перчатки. Раньше ее приходилось завозить из-за рубежа.
Проект по переработке текстиля в таких масштабах не имеет аналогов в России, подчеркнули в компании "ЛидерТекс", которая стала инициатором создания новой фабрики. Объем инвестиций - более 350 миллионов рублей. Ранее на предприятии делали из текстильных отходов ветошь для уборки помещений и регенерированное волокно.
- При использовании вторичного сырья можно получить продукцию с более низкой себестоимостью, не потеряв при этом нужные эксплуатационные свойства, - отметил руководитель компании Артем Потапенко.
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