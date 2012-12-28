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В России
3 минуты назад
В Подмосковье молодой человек погиб при внеплановом взлете аэростата
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в подмосковной деревне Очево велась подготовка к полету аэростата, в ней принимали участие 21-летний молодой человек и пилот. Подчеркивается, что из-за нарушения правил предосторожности неустановленными лицами "произошел незапланированный взлет аэростата, в результате которого молодой человек, запутавшись в тросах, был поднят на значительную высоту". При падении с высоты он получил повреждения, от которых скончался.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначены экспертизы.
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