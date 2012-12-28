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4 минуты назад
Режим ЧС ввели в районе Бурятии из-за паводков
«Проезд к населенным пунктам закрыт. Силами предприятия "Закамдор" ведутся восстановительные работы»,— уточнил глава района.
Кроме того, по информации минтранса Бурятии, на двух участках региональной дороги Гусиноозерск—Закаменск—граница с Монголией полностью ограничено движение транспорта. Уточняется, что вышедшая из берегов река Джида перекрыла трассу на 166-м км и 293-м км автотрассы. На местах подтопления дороги «установлены временные дорожные знаки, ведется мониторинг».
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