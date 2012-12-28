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В России
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4 минуты назад

Режим ЧС ввели в районе Бурятии из-за паводков

В Закаменском районе Бурятии введен режим ЧС в связи со сложной паводковой обстановкой. Как сообщает глава района Сергей Гонжитов в своем Telegram-канале, вышедшая из берегов река Цакирка отрезала от сообщения села Санага, Утата, Далахай. В селах проживает свыше 2 тыс. человек, сообщает Коммерсант.

«Проезд к населенным пунктам закрыт. Силами предприятия "Закамдор" ведутся восстановительные работы»,— уточнил глава района.

Кроме того, по информации минтранса Бурятии, на двух участках региональной дороги Гусиноозерск—Закаменск—граница с Монголией полностью ограничено движение транспорта. Уточняется, что вышедшая из берегов река Джида перекрыла трассу на 166-м км и 293-м км автотрассы. На местах подтопления дороги «установлены временные дорожные знаки, ведется мониторинг».
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