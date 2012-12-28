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В России
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20 минут назад
В Воронеже из горящего общежития эвакуировали 8 человек
"Пожарные эвакуировали 8 человек в масках спасаемого, из них 5 детей. 11:25 - ликвидация пожара на общей площади 20 кв. м. К сожалению, есть погибший", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, было обнаружено возгорание в комнате на четвертом этаже и сильное задымление. "Причина пожара устанавливается", - добавили в пресс-службе.
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