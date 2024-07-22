В Липецке сегодня проведена первая операция по устранению причины тахикардии у 39-летней женщины
Почти на две недели перекроют движение на участке дороги у дома №1 по площади Петра Великого
Жительница Лебедяни присвоила дорогой сотовый телефон и банковскую карту несовершеннолетней липчанки
В России
40
31 минуту назад
В крымской Владиславовке взорвался газ - трое оказались под завалами
Дом разрушен полностью и превратился в груду строительных блоков. Людей доставали с помощью подъемных механизмов, после чего сразу же помещали на носилки.
«Возгорания не было. Пострадавшие переданы врачам», — отмечено в Telegram-канале ведомства. В настоящее время спасатели продолжают разбор завалов. Задействованы порядка 40 специалистов и 12 единиц техники.
0
0
0
0
0
Комментарии