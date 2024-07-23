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В России
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51 минуту назад
На Алтае турист сорвался в ущелье с высоты 3 тыс.м
По информации министерства, незарегистрированная в МЧС группа туристов из двух человек совершала восхождение на вершину в районе ледника Ирбисту. Один из альпинистов сорвался и упал в ущелье, когда они находились на высоте более трех тысяч метров.
На место происшествия на частном вертолете отправили сотрудники поисково-спасательного отряда. Сообщается, что из-за труднодоступной местности эвакуировать альпиниста можно лишь с помощью авиации и альпинистского снаряжения. "На место на частном вертолете выдвинулись специалисты Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России", - добавили в ведомстве
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