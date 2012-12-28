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В России
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сегодня, 13:30
Беспилотники атаковали паром в порту «Кавказ» на Кубани
После атаки произошло локальное возгорание. "Угрозы распространения огня нет. К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший", – сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
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