В состав отправившихся на отдых в Северную Корею российских школьников попал и юный липчанин
В Липецке сегодня проведена первая операция по устранению причины тахикардии у 39-летней женщины
Почти на две недели перекроют движение на участке дороги у дома №1 по площади Петра Великого
Почти на две недели перекроют движение на участке дороги у дома №1 по площади Петра Великого
В России
16
12 минут назад
Россиянин совершил рекордный парашютный прыжок на Эльбрус
Российский спортсмен Вадим Ординарцев в воскресенье, 21 июля, выполнил прыжок с парашютом типа «крыло» на Эльбрус — самую высокую горную вершину в России и Европе. Она возвышается над уровнем моря на высоте 5 642 м.
Полет был выполнен с высоты 7 200 м.
В ходе мероприятия Вадим Ординарцев установил ряд рекордов. В частности, полет стал самым высотным прыжком с парашютом типа «крыло» на Эльбрус. Также было выполнено самое высотное раскрытие купола над этой вершиной. Однако, достижения не были зафиксированы в Российскую книгу рекордов из-за большой стоимости процедуры регистрации рекордов.
«Прыжок готовили около восьми месяцев. Собирались прыгать вместе с моим другом, известным воздушным оператором Андреем Слепневым. Но он трагически погиб в ноябре. Он пояснил, что сложности были связаны, в основном, с работой в условиях пониженного содержания кислорода и отсутствием опыта управления парашютом в разряженной атмосфере. Также влияли на процесс изменчивая погода и сложность рельефа», — сказал Ординарцев.
По его мнению, Знамя Победы имеет важное символическое значение, поскольку во время Великой Отечественной войны Эльбрус был захвачен нацистами, а наши герои бойцы-альпинисты сняли немецко-фашистские символы и водрузили на горе советский флаг, сообщают «Известия».
0
0
0
0
0
Комментарии