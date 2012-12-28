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В России
16
12 минут назад

Россиянин совершил рекордный парашютный прыжок на Эльбрус

Российский спортсмен Вадим Ординарцев в воскресенье, 21 июля, выполнил прыжок с парашютом типа «крыло» на Эльбрус — самую высокую горную вершину в России и Европе. Она возвышается над уровнем моря на высоте 5 642 м.
Полет был выполнен с высоты 7 200 м.

Для его осуществления парашютист использовал преимущественно снаряжение отечественной разработки и производства. При этом на протяжении всего спуска он держал развернутым красное Знамя Победы.

В ходе мероприятия Вадим Ординарцев установил ряд рекордов. В частности, полет стал самым высотным прыжком с парашютом типа «крыло» на Эльбрус. Также было выполнено самое высотное раскрытие купола над этой вершиной. Однако, достижения не были зафиксированы в Российскую книгу рекордов из-за большой стоимости процедуры регистрации рекордов.

«Прыжок готовили около восьми месяцев. Собирались прыгать вместе с моим другом, известным воздушным оператором Андреем Слепневым. Но он трагически погиб в ноябре. Он пояснил, что сложности были связаны, в основном, с работой в условиях пониженного содержания кислорода и отсутствием опыта управления парашютом в разряженной атмосфере. Также влияли на процесс изменчивая погода и сложность рельефа», — сказал Ординарцев.

По его мнению, Знамя Победы имеет важное символическое значение, поскольку во время Великой Отечественной войны Эльбрус был захвачен нацистами, а наши герои бойцы-альпинисты сняли немецко-фашистские символы и водрузили на горе советский флаг, сообщают «Известия».
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