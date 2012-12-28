Россиянин совершил рекордный парашютный прыжок на Эльбрус

Российский спортсмен Вадим Ординарцев в воскресенье, 21 июля, выполнил прыжок с парашютом типа «крыло» на Эльбрус — самую высокую горную вершину в России и Европе. Она возвышается над уровнем моря на высоте 5 642 м.

Полет был выполнен с высоты 7 200 м.