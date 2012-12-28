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В мире
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24 минуты назад
Торгпред РФ рассказал об обсуждении Россией и Перу поставок электробусов
«Россия также ведет переговоры об экспорте электробусов в Перу», — сказал он.
В 2023 году товарооборот между Россией и Перу, по словам посла латиноамериканской страны в РФ Хуана Хенаро дель Кампо Родригеса, составил $403 млн.
На экспорт из латиноамериканской страны пришлось $72 млн — это преимущественно фрукты, рыба, морепродукты, кофе, какао, натуральные красители.
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