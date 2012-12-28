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25 минут назад
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Фото с губернатором — «на счастье»

Праздничные выходные, посвящённые Дню города и Дню металлурга, у губернатора Липецкой области Игоря Артамонова выдались насыщенными и активными.

Два дня в Липецке проходило множество спортивных и культурных мероприятий. 

Утром 20 июня губернатор открывал в спорткомплексе «Пламя» 10-й этап Мультиспортивной детской лиги — большого спортивного детского праздника. Мультилигу запустили 9 месяцев назад, и за это время её участники соревновались в самых разных дисциплинах. На этот раз были велосипеды.



Начиная с пятницы, в Нижнем парке проходил фестиваль этнокультуры «Липецкое городище». Игорь Артамонов также стал одним из гостей этой праздничной площадки. Губернатор прогулялся по парку,  сфотографировался с липчанами — «на счастье», как отмечали некоторые посетители, немного задержался на мастер-классе по народным ремёслам 25-летнего аспиранта ЛГПУ Вячеслава Червякова: талантливый и активный липчанин выигрывал грантовые конкурсы «Росмолодёжи», президентской платформы «Россия — страна возможностей», «Стальное дерево», «Доброволец России» и всевозможные региональные премии.

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После мастер-класса по глиняной игрушке губернатор прошёлся по торговым рядам — на выставке-ярмарке мастеров традиционных ремёсел Игоря Артамонова привлекла керамическая посуда, сделанная по мотивам музейных экспонатов.




А потом заглянул на необычное чаепитие: разнотравье собирали недалеко от музея-усадьбы Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского в деревне Рязанка.



Параллельно с празднованием Дня города вечером 20 июня в Областном центре культуры, народного творчества и кино отмечал свой юбилей художественный руководитель и главный балетмейстер государственного театра танца «Казаки России» Леонид Милованов. Главному «казаку» Липецкой области исполнилось 75 лет. На праздничном концерте прославленного липецкого коллектива губернатор вручил Леониду Милованову государственную награду — орден «За заслуги в культуре и искусстве». 

«Вы создали коллектив, воспевающий не только казачью культуру, но и мудрость, вечные ценности. Когда наши казаки выходят на сцену – это всегда триумф. Им от души рукоплещет весь мир. Леонид Петрович, ваш труд, талант и самоотверженность вдохновляют. Вы доказали, что культура может объединять людей, воспитывать патриотизм и гордость за свою Родину. Мы гордимся, что вы — наш земляк, и благодарим вас за все, что вы делаете для нашего города и нашей страны», – отметил Игорь Артамонов.

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Сразу после поздравления знаменитого на всю страну и даже мир липчанина (кто ещё, кроме Леонида Петровича может похвастаться фотографией рукопожатия с самой Елизаветой II?) Игорь Артамонов отправился на Соборную площадь вместе с мэром Романом Ченцовым поздравлять всех липчан с Днём города.

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А ещё в субботу, в канун Дня металлурга губернатор болел за «Металлург» на первом матче футбольного сезона, в котором наша команда сыграла с «Краснодаром-2» вничью 2:2.

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В воскресенье Игорь Артамонов вместе с мэром Романом Ченцовым прогулялся в парке Победы, где обратил внимание мэра на небольшие недочёты вдали от центральных аллей. Кое-где нужно скосить траву, заменить плитку, провести благоустройство, поставить дополнительные урны — новому главе города есть над чем работать. А в Быхановом саду замечания от губернатора вообще принимают регулярно — Игорь Артамонов любит там бегать.


Кроме того, Игорь Артамонов лично протестировал новый трамвай, выслушав перед этим отзывы пассажиров на остановке.

— Трамвай теперь ходит как метро! Не стучит, ничего не беспокоит! — Благодарили губернатора и мэра липчане.

— Скоро даже здесь Wi-Fi будет, будете мультики смотреть, — обрадовали самых юных пассажиров, которые вместе с мамами и бабушками решили просто прокатиться на новом трамвае после прогулке в парке. А что? В новых  липецких трамваях с кондиционерами в жару прохладно и хорошо — от поездки одно удовольствие!


Губернатор отметил: именно такой транспорт должен стать образцом для подражания для всех, особенно коммерческих перевозчиков. Пока жалоб на общественный транспорт в Липецке ещё много. Все их пообещал держать на личном контроле мэр Роман Ченцов. С теми, кто игнорирует интересы пассажиров и правила перевозки, будут расторгать контракты. Остановками тоже не всегда довольны — вместе с концессионером обещают поработать и над их удобством и внешним видом.

Фото и видео: телеграм-канал Игоря Артамонова

День города
День металлургов
Игорь Артамонов
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Комментарии (1)

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Может
4 минуты назад
Хватит фоткаться,а пора заняться делом.Липецкая обл,как и город зарос бурьяном.Может пора наводить порядок.
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