День города на городище: вручение паспортов, награждение волонтеров и концерт группы «By Индия»
В состав отправившихся на отдых в Северную Корею российских школьников попал и юный липчанин
Происшествия
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21 минуту назад
В Воловском районе нашли семь гранат
«Лимонки» обнаружили в лесополосе местные жители
- Угрозы жизнедеятельности населения взрывоопасные предметы времен войны не представляли Расстояние до ближайших жилых строений - 4 км. Специалистами пиротехнической группы управления ГПСС Липецкой области» взрывоопасные предметы уничтожены на полигоне Тербунского района 22 июля, -- сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.
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