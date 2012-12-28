В Воловском районе нашли семь гранат

«Лимонки» обнаружили в лесополосе местные жители

21 июля в посадках неподалеку от села Большая Ивановка Воловского района местные жители обнаружили семь гранат.­- Угрозы жизнедеятельности населения взрывоопасные предметы времен войны не представляли Расстояние до ближайших жилых строений - 4 км. Специалистами пиротехнической группы управления ГПСС Липецкой области» взрывоопасные предметы уничтожены на полигоне Тербунского района 22 июля, -- сообщили в ГУ МЧС России по Липецкой области.