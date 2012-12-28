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Бизнес
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44 минуты назад

Фестивалим: осталось так мало тёплых дней лета!

20 июля в усадьбе «Скорняково-Архангельское» прошел второй по счёту фестиваль Усадьба «Рок&Блюз».

Сбежать из Липецка в День города в уютную усадьбу — наверное, было лучшим решением   минувших выходных. Тем более что хорошие рок-фестивали сегодня — на вес золота. Не зря, приглашая гостей в «Скорняково-Архангельское» в своих соцсетях, легендарный виджей MTV Александр Анатольевич отмечал: пока по всей стране отменяют рок-фестивали по разным причинам, в «Скорняково-Архангельское» — уже второй фестиваль Усадьба «Рок&Блюз». Как это удаётся Алексею и Полине Шкрапкиным — загадка для многих организаторов. По словам Полины Шкрапкиной секрет прост - лучшая команда, которая вкладывает все силы и душу.

Этим летом это уже четвёртый по счёту фестиваль в Скорняково: были ещё «Фестиваль советских легенд», «Не только джаз на пруду» и спортивно-электронный фестиваль «Sport & Music». Бессменным информационным партнером многих знаковых событий в усадьбе   «Скорняково-Архангельское» выступает коммуникативное агентство «Прайд Медиа». И каждый раз получается ярко, шумно, по-летнему!

— Какие города здесь? — Устраивала перекличку гостей усадьбы бессменная солистка группы «Мураками» Диляра Вагапова. — Воронеж, Липецк, Москва, Елец? Лебеда? (Диляра не расслышала: Лебедянь — GOROD48) И в этот город мы доедем!

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На фестиваль Усадьба «Рок&Блюз» съехались гости со всей страны и даже из-за границы. Наталия Шальнева — липчанка, но уже два года живёт на Кипре. Говорит, последнее время специально подгадывает свой отпуск и приезд на родину так, чтобы попасть на самые яркие события липецкого лета — фестивали в усадьбе.

— Нравится атмосфера, люди — все тебе улыбаются, довольные и счастливые… Музыка, энергетика — всё прекрасно! На Кипре тоже бываю на музыкальных фестивалях, и там тоже много русских. Но здесь мне больше нравится: есть ещё и возможность встретить всех своих старых друзей и знакомых!

И не просто встретить — ещё и попеть, и потанцевать вместе. Или поиграть. Например, в петанк или в крокет .

— Игра крокет стала возрождаться в Липецкой области лет 6-7 назад. Это игра, в которую играют семьёй, компанией. Могут играть и дети, и взрослые. Эта игра объединяет и не требует какой-либо специальной подготовки. Она доступна каждому и это хороший способ сплотить семью, друзей за активной игрой. Почему старинная игра на рок-фестивале? А почему в усадьбе звучит рок-музыка?! Это эклектика, гармоничное смешение разных эпох! Мне кажется, очень важно сохранить всё хорошее, что было до тебя, и приумножить! — Отметила Маша Морозова.

Совсем рядом с полем для крокета на фестивале — выставка железных коней. Байкеры Александр Мецкер, Евгений Околелов, Алексей Ермишин говорят: рок-и байк-культуры многое связывает. Поэтому участники байкерского объединения «Мото-туса» приехали на фестиваль Усадьба «Рок&Блюз» на 15 мотоциклах. И благодаря им в субботу почувствовать себя байкером мог каждый желающий: гостям предлагали не только посидеть на мотоциклах и сфотографироваться, но и иногда даже погазовать. В строю железных коней оказалось и два «Harley-Davidson»!

А из байкера сразу можно было перевоплотиться в рокера — посидеть и поиграть на настоящей барабанной установке. Барабанщик Михаил Черкашин за две-три минуты учил гостей простым ритмам и азам игры: садишься за барабаны, включают трек и ты начинаешь под него играть. От желающих не было отбоя: уже к 16:00 за барабанной установкой успели посидеть около 40 человек. Даже звёзды фестиваля — например, солистка «Мураками» не прошли мимо такой активности.

— Делаем рок все вместе! — Отметил Михаил Черкашин.

Побарабанил — и танцевать в обновлённую крепость под отечественные и мировые рок-хиты в исполнении Егора Кузея. Вот где по-настоящему было жарко!

А потом охладиться в Дон — Александр Анатольевич очень удивился, узнав, что он всего в 100 метрах от главной сцены фестиваля и отметил, что Дон-батюшка тогда и есть главное действующее лицо праздника. Многие и без ведущего MTV сразу это поняли и танцевали под ритмы диджея на пляже «Винтаж», а потом сушили купальники на развесистых ивах у пруда.

Кроме Дона, Александра Анатольевича поразили маленькие гости фестиваля — а им тоже было чем заняться: смотреть мультики на большом экране, плести венки и собирать букеты, рисовать на гигантских раскрасках, мастерить поделки и играть с аниматорами.

— Будьте как дети, веселитесь! — Призывал звёздный ведущий.

А все и веселились. На главной сцене на этот раз зажигали Трио SILENZIUM — две скрипки и виолончель, «Альянс» — их песню «На заре» только ленивый не выложил в соцсетях в сториз с фестиваля.

Ну а «Мураками» даже дети встречали с плакатами! Группе из Казани, меж тем, уже 20 лет, несмотря на юность её бессменной солистки.

После выступления «Мураками» ещё надолго задержалась в крепости: в красивых интерьерах старинной усадьбы музыканты записывали приглашения на свои предстоящие концерты в Воронеже, Краснодаре, Липецке. Даже звёздам понятно: вся усадьба — сплошная фотозона.

У пруда гости фестиваля сначала хором пели «Нулевой километр», потом «Юность в сапогах», «Элис» и «Желтые глаза» группы «Конец фильма». И понеслось — а там и «Звёзды 3000», и «Разум когда-нибудь победит», и «Вечно молодой, вечно пьяный» от лидера группы «Смысловые галлюцинации» Сергея Бобунца.

А в финале фестиваля вся усадьба исполнила «Маленькую девочку» «Крематория». Вот уж тут был настоящий рок! Ну а многим на этот раз в душу запала другая песня «Крематория» — «Осталось так мало тёплых дней лета». Ведь это же лучший девиз и мотивация 20-х чисел июля!

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Фото Мария Кобзева

Усадьба Скорняково-Архангельское
ООО «Бальмонт» Юр. адрес: 399231, Лип. обл., Задонский район, с. Скорняково, ул. Муравьева, 23. ОГРН 1214800014318

ООО «Прайд Медиа»

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