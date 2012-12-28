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сегодня, 15:34
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Липецкая область на 76 месте в рейтинге регионов по развитию ипотеки

Липецкая область оказалась на 76 месте в списке российских регионов по развитию ипотечного кредитования. 

Соответствующий рейтинг составило РИА Новости.

Для ранжирования регионов было использовано соотношение числа выданных кредитов за последние 12 месяцев (с 1 июня 2023 года по 1 июня 2024 года) к численности экономически активного населения. В рейтинге также проанализированы и приведены такие показатели как средний размер кредита, динамика числа ипотечных кредитов, а также доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам.

За последний год в Липецкой области на тысячу человек экономически активного населения пришлись 19,1 ипотечных кредита. За пять месяцев 2024 года количество взятых ипотек снизилось на 15,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом средний размер кредита составил 3,13 миллиона рублей. Доля просроченной задолженности составляет 0,34%.

В целом в России с января по май было выдано почти 560 тысяч ипотечных кредитов, что на 15% меньше аналогичного периода прошлого года. Положительная динамика сохранилась только в девяти российских регионах, в остальных 76 субъектах РФ зафиксировано снижение количества ипотечных кредитов. Причиной спада на ипотечном рынке по мнению аналитиков стали меры ЦБ РФ по охлаждению рынка и сокращение льготных программ.

Лидерами по развитию ипотечного кредитования среди российских регионов стали Республика Тыва, Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Замкнули список Ингушетия, Крым и Севастополь.
ипотека
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Потом ноют
25 минут назад
Население уменьшается. Город растёт. Дома в деревнях побросали и все мало, мало, мало....
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Марин ,
49 минут назад
весь Запад живет в кредит , теперь и у нас так ! Хочешь ,не хочешь ,но бери кредит ! Банкирам нужны наши деньги !
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Коммунист
43 минуты назад
Вы были на западе? Или знаете это из выпусков Международной панорамы?
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Дед Митяй
сегодня, 16:04
Смотрят внуки квартиру в строящемся доме. 1 комната 38 квадратов стоит 3 миллиона 700 тысяч. Чтобы взять ипотеку нужно иметь 1 миллион 200 тысяч денег на руках, а потом платить 20 лет по 40 тысяч в месяц! Скажите-это реально для молодых внуков? Ну или будут ждать, когда дед крякнет, да его однушку на первую подушку пустят? Вероятнее, что 2 вариант ближе. Кто может взять эти квартиры в ипотеку? Откуда у молодых миллион денег на руках и 40 тысяч ежемесячно?
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Молодой
43 минуты назад
У нищих всегда проблема на проблеме!
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Липчанин
сегодня, 15:58
Население закредитовано.
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Гость
сегодня, 15:52
Значит Липчане уже вдоволь наелись кредитами
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