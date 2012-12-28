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Общество
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сегодня, 15:34
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Липецкая область на 76 месте в рейтинге регионов по развитию ипотеки
Липецкая область оказалась на 76 месте в списке российских регионов по развитию ипотечного кредитования.
Для ранжирования регионов было использовано соотношение числа выданных кредитов за последние 12 месяцев (с 1 июня 2023 года по 1 июня 2024 года) к численности экономически активного населения. В рейтинге также проанализированы и приведены такие показатели как средний размер кредита, динамика числа ипотечных кредитов, а также доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам.
За последний год в Липецкой области на тысячу человек экономически активного населения пришлись 19,1 ипотечных кредита. За пять месяцев 2024 года количество взятых ипотек снизилось на 15,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом средний размер кредита составил 3,13 миллиона рублей. Доля просроченной задолженности составляет 0,34%.
В целом в России с января по май было выдано почти 560 тысяч ипотечных кредитов, что на 15% меньше аналогичного периода прошлого года. Положительная динамика сохранилась только в девяти российских регионах, в остальных 76 субъектах РФ зафиксировано снижение количества ипотечных кредитов. Причиной спада на ипотечном рынке по мнению аналитиков стали меры ЦБ РФ по охлаждению рынка и сокращение льготных программ.
Лидерами по развитию ипотечного кредитования среди российских регионов стали Республика Тыва, Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Замкнули список Ингушетия, Крым и Севастополь.
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