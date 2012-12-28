В Липецке сегодня проведена первая операция по устранению причины тахикардии у 39-летней женщины

Уже завтра она сможет пойти домой, а через три недели навсегда забыть об ограничениях, которые налагала на ее жизнь смертельная болезнь.

Пароксизмальная наджелудочковая тахикардия делает невыносимой жизнь больного, так как ее приступ может начаться в любой момент. Он может длиться от нескольких секунд до нескольких часов, сопровождаясь учащенным нерегулярным сердцебиением частотой до 240 ударов в минуту, головокружением, одышкой, болью в груди, потерей сознания. Такой человек просто боится жить, так как понимает, что каждый новый приступ тахикардии может стать для него последним. Поэтому страдающая тахикардией 39-летняя липчанка дала добро на проведение радиочастотной катетерной абляции (РЧА), операции, которую еще не делали в регионе, чтобы раз и навсегда избавится от своей проблемы.Хирургическое вмешательство проводил заместитель главного врача по сердечно-сосудистой хирургии областной клинический больницы Антон Андреев под руководством старшего научного сотрудника лаборатории высоких технологий, диагностики и лечения наущений ритма сердца томского НИМЦ НИИ кардиологии Михаила Хлынина. Перед тем, как встать за операционный стол, медики рассказали об особенностях и преимуществах РЧА как наиболее эффективном методе лечения аритмий, связанных с тахикардиями.Суть РЧА — воздействие радиочастотной энергией на аритмогенные очаги в сердце с целью их уничтожения. Эти очаги могут находиться в любом месте. Они небольшие, размером со спичечную головку. Врачи должны найти такой очаг во время операции и прижечь с помощью электрода-катетера, который вводят через артерию в паху пациента.— Женщина находится в расцвете сил. Ей бы жить на всю катушку, как говорится, а она боится сделать лишний шаг из-за перебоев сердечного ритма. После операции сердце не будет сбоить. Следовательно, от нас она уйдет здоровой, сможет уже через три недели вести активный образ жизни, заниматься спортом, не будет бояться любой работы. Ради этого мы и делаем ей необходимую операцию, — сказал Антон Андреев.Томский НИМЦ НИИ кардиологии — один из ведущих кардиоцентров страны. В нем, собственно, и разработали методику РЧА и сейчас делают более тысячи таких операций в год. В Томск за избавлением от страха внезапной смерти люди с больным сердцем едут со всей страны. Но теперь липчан с показаниями к РЧА будут оперировать в Липецке.РЧА проводят под местной анестезией. Пациент в сознании, общается с врачами. Это полезно хирургу, ведь после того, как в прокол артерии введут гибкий электрод длиной более метра, врачу нужно будет умышленно вызывать приступ тахикардии, чтобы найти ее очаг. Хирургу в этом помогает пациент, когда описывает свое самочувствие. Когда очаг тахикардии найден, его прижигают разрядом радиочастотной энергии частотой до 500 кГц.— Все сердечные хирурги делятся на сантехников и электриков. Сантехники ищут сосуд, который засорился, чистят его, ставят в него стен. А мы — электрики. Сердце — это ведь биоэлектрический генератор. Он подчиняется сформулированным учеными законам электричества. Для понимания — сердце человека в спокойном состоянии бьется с частотой приблизительно 1 Герц. В электросети в нашей стране колебание переменного тока равно 50 Герц. А 500 килогерц — это 500 тысяч колебаний в секунду. На месте очага аритмии при РЧА создается ожог мышечной ткани, рубец, который не проводит электричество. И все — человек уходит из больницы здоровым! Этому — простоте и эффективности устранения проблемы — нас научила природа, — примерно так, как GOROD48, рассказывает о преимуществах РЧА своим студентам Роман Баталов, доктор медицинских наук, заведующий лаборатории высоких технологий, диагностики и лечения наущений ритма сердца томского НИМЦ НИИ кардиологии.Сегодня в липецкой областной клинической больницы высадился целый десант томичей во главе с автором этого метода лечения тахикардий Сергеем Поповым, членом-корреспондентом РАМН, академиком РАН, автором 41 монографии, обладателем 53 авторских свидетельств и патентов. Именно он стал пионером разработки и внедрения в России метода радиочастотной внутрисердечной абляции сердечных аритмий, изобрел бивентрикулярные электрокардиостимуляторы и дефибрилляторы нового поколения для лечения пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью (под его руководством защищено 13 докторских и 39 кандидатских диссертаций).— Тридцать лет назад мне задавали вопрос, зачем пытаться внедрять новые методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний, создавать конкуренцию имевшимся способам оказания медпомощи. Тогда я говорил, что в стране работы хватит всем врачам. Это подтвердилось практикой. А сейчас пришло понимание того, что в каждом регионе России должно быть открыто отделение РЧА, ведь этот малоинвазивный метод позволяет радикально излечивать пациентов от ряда заболеваний, — сказал GOROD48 Сергей Попов.Возможности РЧА — это прорыв в лечении ряда сердечных заболеваний. Так что можно сказать, что «сантехникам» на помощь пришли «электрики». И об этом сегодня говорили ведущие специалисты-кардиологи страны и региона на межрегиональной конференции «Кардиохирургия. Кардиология. Аритмология. Эндоваскулярная хирургия. Реаниматология и анестезиология», местом проведения которой стала областная больница. Кстати, всем тем, кто на ней присутствовал, были доступны включения онлайн из операционной, где оперировал 39-летнюю липчанку заместитель главного врача по сердечно-сосудистой хирургии этой клиники Антон Андреев.Сергей Попов с похвалой отозвался о коллективе ЛОКБ как о мультидисциплинарной команде специалистов, которым под силу внедрить РЧА. А томичи будут рады помочь своим липецким коллегам развивать это новое направление. Тем более, что высокотехнологичные операции для регионе уже стали нормой. За последние 5 лет благодаря новому оборудованию и повышению квалификации их число увеличилось почти в 2 раза. За прошлый год их провели более 5 тысяч.— Эта первая операция — эпохальное событие для Липецкой области. Я рад, что коллеги из томского НИМЦ НИИ кардиологии увидели, что наш регион готов к осуществлению такого прорыва — внедрению в практику методов РЧА. Для этого у нас помимо высококлассных специалистов, которые постоянно повышают квалификацию в ведущих научных центрах страны, создана и приличная материально-техническая база. За последние три года больница получила беспрецедентную материальную помощь от губернатора, от правительства области. Мы приобрели уникальное, так называемое тяжелое, оборудование. В частности, месяц назад куплено высококлассный, последнего поколения аппарат МРТ, который позволяет проводить исследования сердца с контрастированием, чего не производилось нигде в системе госмедицины в регионе. Соответственно, мы готовы к развитию РЧА, готовы вывести на новый уровень качество оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению, — сказал главврач ЛОКБ Глеб Гутевич.После операции специалисты-кардиологи встретились с губернатором Игорем Артамоновым. Обсудили развитие липецкой кардиологии и кардиохирургии. Руководитель Кардиохирургического Центра Воронежа Сергей Ковалёв предложил Игорю Артамонову открыть ординатуру на базе кафедры специализированных хирургических наук ВГМА имени Николая Бурденко. В ней, по его словам, передовым методикам лечения сердечно-сосудистых заболеваний могли бы обучаться и липецкие доктора.«Специалистов такого уровня мы планируем готовить на базе своего медицинского вуза, который планируем открыть в регионе. Уже подписано соглашение с Российским университетом медицины. Если открытие ординатуры в нашей области будет невозможно даже при условии дополнительных вложений, которые пойдут на закупку медицинского оборудования и привлечение профессорского состава, мы рассмотрим данное предложение. Вынесу его на обсуждение с коллегами из правительства», — заявил Игорь Артамонов.