Компании жалуются на закон о штрафах за утечки

Представители нескольких десятков компаний и организаций, в том числе РЖД, «Аэрофлота», «Автодора» и Российского союза туриндустрии, раскритиковали последнюю версию законопроекта об оборотных штрафах за утечки персональных данных. Речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс, которые в конце 2023 года внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов.