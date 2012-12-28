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В России
17 минут назад
Компании жалуются на закон о штрафах за утечки
Представители нескольких десятков компаний и организаций, в том числе РЖД, «Аэрофлота», «Автодора» и Российского союза туриндустрии, раскритиковали последнюю версию законопроекта об оборотных штрафах за утечки персональных данных. Речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс, которые в конце 2023 года внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов.
Поправки к КоАП внесли в Госдуму в конце 2023 года. Штрафы за утечки персональных данных предлагается повысить со 100 тысяч до 15 млн рублей, если утечка коснулась более 100 тысяч человек. За повторное нарушение: оборотные штрафы в размере от 0,1% до 3% выручки, но не менее 15 млн и не более полумиллиарда рублей.
Речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовный кодекс, которые в конце 2023 года внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов. Поправки предполагают значительное повышение штрафов за утечки персональных данных — с нынешних 100 тыс. до 15 млн рублей, если утечка касалась более 100 тысяч граждан, а также возможность назначать оборотные штрафы за повторное нарушение в размере от 0,1 до 3% выручки, но не менее 15 млн руб. и не более 500 млн руб. За незаконное использование, передачу, сбор персональных данных, полученных неправомерным путем; преступления, связанные с трансграничной передачей персональных данных, и т.п. предполагается уголовная ответственность. В январе поправки приняли в первом чтении, дата второго чтения пока не назначена.
По словам источника издания, на совещании в Минэкономразвития представитель РЖД указал, что компания была объявлена непосредственной целью украинских хакеров и в случае принятия законопроекта в текущем виде вектор хакерских атак может сместиться на информационные системы, в которых хранятся персональные данные компании; в «Аэрофлоте» говорили, что объем штрафов потребует масштабных инвестиций в средства защиты и что полгода отсрочки для вступления в силу являются «нереальным сроком», для формирования стратегии реализации новых мер потребуется два—три года; представитель «Автодора» заявил, что работа с персональными данными позволяет компании улучшить сервис и безопасность на платных дорогах, но, если законопроект будет принят в текущем виде, «любой, кто не захочет платить, сможет вовлечь «Автодор» в историю с многомиллионными штрафами»; представитель Ассоциации цифровой энергетики указывал, что выполнение новых требований по обеспечению информационной безопасности приведет к существенным затратам, которые лягут на плечи потребителей в виде роста тарифов; в ГК «Европейский медицинский центр» заявили, что принятие законопроекта может привести к возврату к использованию бумажного документооборота, а также прекратить ряд цифровых проектов, в том числе тестирование телемедицинских технологий; в Российском союзе туриндустрии говорили, что объектами нового регулирования станут туроператоры, подключенные к оформлению электронной путевки, в Федерации рестораторов и отельеров России — что оборотные штрафы будут не под силу средним российским гостиницам, которые относятся к среднему и малому бизнесу; представители маркетплейсов высказывали опасения, что средний и крупный бизнес будет пытаться подстроиться под новые нормы, но это может не повысить уровень информационной безопасности. Из-за того, что инвестиции в информационную безопасность не будут считаться смягчающим обстоятельством, некоторым компаниям будет легче отдать деньги вымогателям, чем заплатить оборотные штрафы.
Документ пока прошел только первое чтение. Дата второго еще не назначена. Ранее правительство в целом одобрило законопроект. Но кабмин тоже обращал внимание: текущая редакция может вызвать сложности с исполнимостью административного наказания. Размеры санкций нуждаются в уточнении на предмет соразмерности, - говорилось в отзыве.
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