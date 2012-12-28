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В России
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сегодня, 14:25
Комитет Госдумы поддержал доплату к пенсии на 1200 рублей инвалидам I группы
К сумме добавят 1200 рублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет и инвалидов I группы.
Указанная выплата будет устанавливаться лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы, в беззаявительном порядке, она будет повышаться на районный коэффициент и ежегодно индексироваться. Исключения составляют инвалиды с детства I группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном.
Сейчас ежемесячные компенсационные выплаты в размере 1,2 тыс. рублей получают неработающие трудоспособные лица, которые ухаживают за инвалидом I группы, а также за престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет. Глава профильного комитета Ярослав Нилов рассказал, что раньше выплату получал именно гражданин, который ухаживал за указанными лицами. Теперь граждане, достигшие возраста 80 лет или являющиеся инвалидами I группы, просто будут получать прибавку к пенсии в размере 1,2 тыс. рублей.
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