Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Подарок» ко Дню Города: одно из известных липецких зданий теперь обезображено
Общество
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Под Липецком эвакуировали пассажиров поезда из-за угрозы взрыва
Происшествия
Возле Карамышево утонул мужчина - 25-я жертва сезона
Происшествия
Водитель «Хонды» снёс ограждение на Плехановском спуске
Происшествия
Стрелявшего из «Калашникова» в воздух липчанина будут судить
Происшествия
Сегодня в Липецке: где перекроют движение, многие липчане предпочитают тыкать начальству
Общество
День города на городище: вручение паспортов, награждение волонтеров и концерт группы «By Индия»
Общество
В состав отправившихся на отдых в Северную Корею российских школьников попал и юный липчанин
Общество
В Нижнем парке благоустраивают тенистый уголок с прудами
Общество
Читать все
Умная молодежь добавила смыслов умной остановке
Общество
Рабочий из Энгельса украл в Липецке две бензопилы стоимостью 160 тысяч
Происшествия
В районе Карьера не будут строить многоэтажку
Общество
Игоря Артамонова официально зарегистрировали кандидатом в губернаторы
Общество
Загулявший в Липецке житель Грязей решил отправиться домой на угнанной «Газели», но управлять он ей не смог
Происшествия
Восстановить упавшее ограждение у дома улице Неделина должна управляющая компания
Происшествия
51-летний мужчина получил ожоги 30% тела в пожаре на улице 40 лет Октября
Происшествия
Пожар на улице 40 лет Октября: один пострадавший, три эвакуированных
Происшествия
71-летний мужчина получил ожоги 51% тела при взрыве баллона с газом в Данкове
Происшествия
Портрет работника НЛМК Людмилы Щелкиной украсил городскую Доску почета
НЛМК Live
Читать все
В России
27
сегодня, 14:25

Комитет Госдумы поддержал доплату к пенсии на 1200 рублей инвалидам I группы

К сумме добавят 1200 рублей с учетом индексации для пенсионеров от 80 лет и инвалидов I группы.

Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании поддержал поправку о ежемесячной индексируемой прибавке к пенсии в размере 1,2 тыс. рублей для пенсионеров старше 80 лет, а также инвалидов I группы, - передает ТАСС.

Указанная выплата будет устанавливаться лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы, в беззаявительном порядке, она будет повышаться на районный коэффициент и ежегодно индексироваться. Исключения составляют инвалиды с детства I группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном.

Сейчас ежемесячные компенсационные выплаты в размере 1,2 тыс. рублей получают неработающие трудоспособные лица, которые ухаживают за инвалидом I группы, а также за престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет. Глава профильного комитета Ярослав Нилов рассказал, что раньше выплату получал именно гражданин, который ухаживал за указанными лицами. Теперь граждане, достигшие возраста 80 лет или являющиеся инвалидами I группы, просто будут получать прибавку к пенсии в размере 1,2 тыс. рублей.
пенсии
доплаты
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Пелагея на Соборной, «Липецкое Городище» и «Усатый заплыв на сапах»: обнародована программа Дня города
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru