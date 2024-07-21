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В России
16
10 минут назад

В России могут снизить стоимость проверки газовых плит

В Минстрое обещают разобраться с ценами на проверку и обслуживание газового оборудования.

Регулярная проверка газовых плит и водонагревателей может подешеветь. Минстрой готовит поправки в методику расчета стоимости таких работ, - пишет "Российская газета".

Минстрой обещает изменить методику расчета стоимости обслуживания и проверки газовых плит, водонагревателей и другого оборудования, чтобы тарифы на эти услуги снизились.

Эксперты объясняют, что по новым правилам граждане не могут отказаться от заключения договора с конкретной компанией, за это предусмотрен крупный штраф. При этом тарифы никак не регулируются, поэтому компании могут выставлять любые цены за свои услуги. В Минстрое обещают изменить методику расчета, после чего тарифы должны снизиться.

В этом году вступили в силу новые правила, по которым проверять и обслуживать газовое оборудование могут только поставщики газа. Предполагалось, что это повысит надежность и снизит риск новых взрывов бытового газа в многоквартирных домах. Но почти сразу же после того, как закон вступил в силу, тарифы на обслуживание газовых плит и другого оборудования выросли в разы.

Цены на ТО газового оборудования с января сильно выросли во многих регионах. В некоторых - в полтора-два раза, а иногда и в восемь раз. И это только при расчетах по официальной методике, а есть еще и дополнительные требования, наценки.

Госдума обсуждала эту проблему, в итоге договорились, что минстрой будет корректировать методику определения стоимости обслуживания, - рассказала зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Был создан естественный монополиcт, цену услуг которого никто не контролирует, - отметила она.

Эти планы подтвердили в Минстрое. Ведомство во взаимодействии с профильными комитетами Госдумы и представителями экспертного сообщества разработало проект приказа о внесении изменений в Методические указания по расчету размера платы за техобслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования, направленный на снижение стоимости таких услуг, сообщили в пресс-службе министерства. Сейчас документ дорабатывается. Проектом приказа планируется уменьшение повышающих коэффициентов на затраты при проведении работ по ТО вне населенного пункта, в котором расположена специализированная организация. Также предполагается сократить перечень затрат, учитываемых при расчете стоимости договора на проведение работ, изменить требования к составу и профессиональному разряду исполнителя работ и ограничить плановый размер прибыли специализированных организаций. Эти изменения, отмечал замминистра строительства и ЖКХ Алексей Ересько, не позволят недобросовестным поставщикам услуг доходить до таких уровней, которые вызывают негативную реакцию населения.

Светлана Разворотнева заявила, что любая корректировка методики не приведет к желаемым результатам, потому что, передав права на обслуживание оборудования исключительно газораспределительным организациям, по сути, был создан естественный монополист, цена услуг которого никем не контролируется. "Безусловно, нужно искать какие-то пути контроля за стоимостью этой услуги, - рассуждает Разворотнева. - Тут есть два варианта. Это, например, выделение отдельной строки в квитанции именно на эти цели и установление норматива, который будет регулироваться регионом. Второй подход - это возвращение к советской практике, включение стоимости этой услуги в стоимость поставки газа. Тогда, соответственно, контролировать тарифы будет ФАС". Пока, однако, ни минстрой, ни минэнерго второй подход не поддерживают, отметила она, хотя Совет Федерации высказался за него.

Недавно в Госдуму был внесен законопроект, который тоже призван снизить стоимость ТО. Передача техобслуживания газораспределительным организациям привела к тому, что в некоторых регионах в результате недопонимания, а иногда и намеренных согласованных действий участников рынка стоимость услуг выросла в 1,5-6 раз, отметил председатель Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов.
газ
проверка
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