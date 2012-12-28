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54 минуты назад

В Госдуме предлагают добавить фото ребенка в свидетельство о рождении

Депутат Госдумы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением обновить свидетельство о рождении.

В Госдуме предлагают добавить в свидетельство о рождении фотографию ребенка с изменениями в три, семь и десять лет, а также создать новый дизайн и сделать электронную версию на портале "Госуслуги", - передает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ. Депутат Госдумы Султан Хамзаев направил обращение вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением.

"Свидетельство о рождении не отражает идентификацию ребенка. Отсутствие фотографии позволяет осуществлять любую подмену ребенка, а свидетельство практически теряет свой смысл. Контролеры в поездах, на стойках регистрации в аэропортах бессильны в части проверки соответствия документа с фактически стоящим перед должностным лицом ребенком. Считаю, что в свидетельстве о рождении должна быть как минимум фотография ребенка, с изменениями в 3, 7, 10 лет", - говорится в документе.

По мнению Хамзаева, фотография может быть приложена в виде специального QR-кода, а выгрузка фотографии может осуществляться через Единый портал государственных услуг РФ, что вовлечет молодых людей в пользование платформой "Госуслуги", где на момент получения ими паспорта уже будет целая история с их личным кабинетом.

"Считаю, что в условиях быстрой цифровизации, растущего запроса людей на передвижение в рамках внутреннего туризма, систематических выездов за пределы России, а также необходимости продолжать курс на повышение безопасности нынешнее свидетельство о рождении - основной и единственный документ до момента достижения возраста, когда выдается общегражданский паспорт, - не соответствует современным вызовам", - добавил он.

Также, по словам депутата, молодые мамы, родители детей жалуются на качество самого свидетельства о рождении, ведь документ, плотность которого не превышает плотность обычной бумаги, быстро приходит в негодность: пачкается, рвется. Поэтому Хамзаев предлагает создать новый дизайн документа с учетом уже имеющегося опыта.

"Считаю, что первый документ в жизни человека должен быть памятным на всю оставшуюся жизнь, иметь особую историческую ценность. Уверен, совместно мы сможем создать новый, патриотический, эффектный дизайн документа, что позволит лучше идентифицировать ребенка по данному документу", - отметил парламентарий.

Депутат предложил вернуть документу исконное название "метрическое свидетельство" и осуществить данный проект в рамках определенного президентом России Владимиром Путиным Года семьи.
дети
документы
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