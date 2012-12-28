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48 минут назад

Сразу два двухгодовалых малыша выпали из окон в Кузбассе в один день

В Кузбассе в один день произошли сразу два случая падения двухгодовалых детей из окон. Организованы доследственные проверки.

Оба инцидента произошли накануне, 21 июля. Тогда в Кемерове двухгодовалый ребенок выпал с высоты девятого этажа. Второй инцидент произошел в Киселевске – там двухгодовалый мальчик выпал с высоты второго этажа.

– Предварительно установлено, что в обоих случаях дети в отсутствие контроля со стороны взрослых вышли на балкон, где забрались на стоящие там предметы и, не удержав равновесие, выпали через неостекленное ограждение на землю, – рассказали в СУ СК по Кузбассу.

Отмечается, что детей с травмами доставили в медучреждения. Они оба живы, им оказывают медицинскую помощь.

По фактам случившегося в СУ СК по Кузбассу было организовано проведение доследственных проверок.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает VSE42.Ru
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