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48 минут назад
Сразу два двухгодовалых малыша выпали из окон в Кузбассе в один день
В Кузбассе в один день произошли сразу два случая падения двухгодовалых детей из окон. Организованы доследственные проверки.
– Предварительно установлено, что в обоих случаях дети в отсутствие контроля со стороны взрослых вышли на балкон, где забрались на стоящие там предметы и, не удержав равновесие, выпали через неостекленное ограждение на землю, – рассказали в СУ СК по Кузбассу.
Отмечается, что детей с травмами доставили в медучреждения. Они оба живы, им оказывают медицинскую помощь.
По фактам случившегося в СУ СК по Кузбассу было организовано проведение доследственных проверок.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает VSE42.Ru
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