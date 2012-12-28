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В России
12
6 минут назад

В Росстате представили «портрет» мигранта в России

Среднестатистическим мигрантом в РФ оказался таджик со средним образованием.

Росстат раскрыл "портрет" среднестатистического международного мигранта в России, - передает РБК.

Им оказался состоящий в браке мужчина 20–24 лет родом из Таджикистана. Усредненный мигрант не имеет высшего образования. Он прибыл в Россию "по причинам личного, семейного характера", тогда как трудовыми целями в 2023 году в страну приехали лишь 28% иностранцев.

В прошлом году число мигрантов, приехавших в Россию из-за рубежа, составило 560,4 тыс. человек — на 23% ниже, чем годом ранее, следует из бюллетеня Росстата "Численность и миграция населения Российской Федерации". Это минимальное значение с 2013 года, когда в страну въехали 482 тыс. международных мигрантов. Чаще всего в 2023 году в Россию прибывали молодые мужчины из Таджикистана и Киргизии.

В качестве мигрантов Росстат учитывает только иностранцев, зарегистрировавшихся по месту проживания или временного пребывания на срок девять месяцев и более, эти данные служба получает от территориальных органов МВД. В результате значительная часть миграции (особенно временные трудовые мигранты) не попадает в эти данные, что необходимо учитывать при их анализе, - заявил демограф Игорь Ефремов.

Всеобъемлющая статистическая информация о мигрантах вне зависимости от сроков регистрации содержится в отчетах МВД, но с прошлого года ведомство перестало их публиковать, указывает демограф.

Въезд иностранных граждан в Россию фиксируется Пограничной службой ФСБ России: по ее данным, в 2023 году границу страны с различными целями (от работы до транзита) пересекли 15,47 млн иностранцев.

Более половины (55%) международных мигрантов, учтенных Росстатом в 2023 году, — мужчины, 45% — женщины. Подавляющее большинство из них (76%) находится в трудоспособном возрасте, под которым статслужба понимает диапазон от 16 лет до достижения пенсионного возраста (в 2023 году он составлял 58 лет для женщин и 63 года для мужчин). Наиболее распространенной возрастной когортой среди обоих полов является диапазон 20–24 года. На пожилых приходится 11% международных мигрантов (в их числе, например, 11 человек старше ста лет), на детей — 13%.

Наиболее значительная часть приезжих (31%) являются выходцами из Таджикистана, на втором месте по численности (10%) — приезжие из Киргизии. На Украину, Армению и Казахстан приходится по 9% от общей численности мигрантов, на Узбекистан — 4%. Четверть из них жила в стране отправления с рождения, около трети провели там десять лет и более, а 17% — лишь один год. Около 40% международных мигрантов являются гражданами России, - следует из данных Росстата.

Доля граждан России всегда была и остается высокой внутри потока международной миграции, поясняет Ефремов. "До 2022 года она составляла 30–35%, в 2022 и 2023 годах выросла до примерно 40%", — указывает он.

Почти во всех странах собственные граждане как активно мигрируют за пределы страны, так и возвращаются. В случае России эта особенность усиливается также тем, что россиянам можно получать гражданства других стран, не теряя российского, а некоторым иностранцам из государств, вносящих большой вклад в поток иммигрантов (например, Таджикистана) разрешено приобретать российское гражданство без отказа от предыдущего.

Теоретически в поток прибывающих из-за границы мигрантов, в том числе граждан России, в 2023 году могли попасть возвращающиеся из временной эмиграции россияне, уехавшие после февраля 2022 года, допускает демограф. "Но по сравнению с предыдущими годами доля иммигрантов, которые в прошлом месте проживания пробыли менее года, изменилась незначительно (на несколько процентных пунктов). Эти проценты в целом — нормальный естественный уровень, который, помимо прочего, отражает большую долю постоянно циркулирующих мигрантов в общем потоке миграции (независимо от их гражданства)", — констатирует Ефремов.

Среди приехавших из-за рубежа высокая доля состоящих в браке. Из всех мигрантов в возрасте старше 14 лет таким статусом обладают 51%. Менее трети (28%) никогда не были замужем или женаты, 5% находятся в разводе, 3% овдовели. Семья и дети являются ценностью номер один для мигрантов, отмечали ранее исследователи из РАН.
мигранты
Росстат
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