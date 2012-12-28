В Туапсе в результате падения обломков БПЛА повреждена инфраструктура НПЗ

В районе города Туапсе система противовоздушной обороны сбила восемь беспилотников. Также дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Астраханской области.