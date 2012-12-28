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53 минуты назад
В Туапсе в результате падения обломков БПЛА повреждена инфраструктура НПЗ
В районе города Туапсе система противовоздушной обороны сбила восемь беспилотников. Также дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Астраханской области.
По информации МЧС Краснодарского края, в результате падения обломков БПЛА была повреждена инфраструктура НПЗ в Туапсе.
Специалисты тушат возгорание на площади 50 кв. метров. На месте работают 31 единица техники, задействован 91 человек. Пожар был локализован, открытое горение ликвидировано. По предварительной информации, пострадавших нет. Позже он сообщил, что пожар был ликвидирован в 08.01.
Ранее минувшей ночью с 03:17 до 04:20 в районе города Туапсе система ПВО также поразила 8 БПЛА. По состоянию на 5 часов утра повреждений инфраструктуры и жилых домов не обнаружено, пострадавших нет, - отметил глава региона.
В Минобороны России сообщили, что в течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 47 БПЛА над Ростовской, один над Белгородской, один над Воронежской, один над Смоленской областями и восемь над Краснодарским краем, а также 17 БПЛА над акваториями Черного и Азовского морей.
Около 7.00 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Астраханской области, - говорится в Телеграм-канале оборонного ведомства.
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